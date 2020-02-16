Соседов рассказал, как в 90-е годы артисты зарабатывали в эскорте

Москва, 16 февраля. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артисты всегда предоставляли эскорт-услуги богатым поклонникам. Особенно это было популярно в 90-е годы.

После распада СССР граждане были предоставлены сами себе. Кто-то занимался бизнесом, кто-то открывал ночные клубы, куда устраивались артисты.

«Артисты зарабатывали как могли: кто-то на гастролях, а кто-то в саунах. Конечно, это не афишировалось, все происходило по договоренности», — пояснил Соседов, его слова приводит издание «Собеседник».

Некоторые выступления проводили в банях, за такие «концерты» артисты получали большой гонорар. По мнению критика, все заказы шли через продюсеров. Именно для этих целей создавались девичьи группы с «красивыми, сексуальными, драчливыми» артистками, добавил он.

В эти годы молоденькие звезды не отличались особой принципиальностью. При этом популярностью пользовались не только симпатичные певицы, но и музыкальные коллективы, в которых выступали юноши.

Соседов рассказал, что в некоторых закрытых банях для бизнесвумен выступали мужчины. Звезды первой величины на такие «гастроли» не соглашались, но многие брали, что им предлагали.

Ранее Соседов жестко раскритиковал выступление Натальи Ветлицой. Он считает, что певице пора на покой, потому что зрителям не нравится слушать, как она поет под фонограмму.