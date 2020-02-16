Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинский меморандум по Сирии

Тегеран, 16 февраля. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Анкара должна соблюдать договоренности по Сирии, которые были достигнуты в октябре 2019 года в ходе переговоров между лидерами России и Турции в Сочи.

«Сочинский процесс имеет огромное значение. Нельзя от него отказываться. Надеюсь, что мы сможем продолжать работу с Турцией», — сказал Роухани в ходе пресс-конференции в Тегеране.

Иранский лидер подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял на себя два обязательства в рамках сочинского меморандума, которые предполагают борьбу с терроризмом и восстановление территориальной целостности Сирии.

«Первое заключается в том, что вся территория Сирия должна перейти под контроль Дамаска. Второе — нужно продолжать борьбу с террористами», — добавил Роухани.

Напомним, 22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган приняли меморандум по итогам встречи в Сочи. Документ предполагает совместные действия Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

В последние недели в сирийском Идлибе фиксируется обострение ситуации. Турция активно перебрасывает в Идлиб вооруженные подразделения и военную технику. В настоящее время часть провинции Идлиб находится под контролем боевиков. Турецкая сторона взяла на себя обязательство отмежевать так называемую вооруженную оппозицию Сирии от террористов, однако этого так и не произошло.