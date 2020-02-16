Пушков посочувствовал задержанному во Франции «творцу» Павленскому

Москва, 16 февраля. Французские правоохранители накануне задержали в Париже российского художника-акциониста Петра Павленского, распространявшего в Сети интимное видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры города Бенжамен Гриво. Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что «творец» напрасно покинул Россию, поскольку на родине к нему относились «заботливо», а за рубежом с небезызвестным провокатором никто не церемонится.

«Зря все же Павленский уехал. Здесь [в России] к нему относились, как к юродивому, но заботливо: то медики от брусчатки отдирали, то отрезанное ухо лечили. А там — то арест, то дурдом, то снова арест, да еще и подругу схватили. И даже из страны грозятся вышвырнуть! Нет для творца пристанища», — посочувствовал он в Twitter.

Павленского задержали во французской столице 15 февраля. В социальных сетях акционист утверждал, что политик Гриво, строивший предвыборную кампанию на семейных ценностях, — «лицемер», который в переписке с некой молодой девушкой назвал свою семью тюрьмой и переслал ей пикантный ролик.

Годом ранее французский суд признал Павленского виновным в поджоге филиала банка Banque de France в 2017 году. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых были назначены условно. В результате художник-акционист остался на свободе, поскольку уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.

До этого скандально известный эмигрант получил во Франции политическое убежище. Это произошло после того, как в России он был обвинен в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной.