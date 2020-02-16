Асад осудил поддерживающие террористов в Сирии государства

Дамаск, 16 февраля. Президент Сирии Башар Асад заявил, что некоторые государства пытаются защитить террористов, которые действуют на территории республики. Об этом лидер САР заявил в ходе встречи со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

«Враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов. Под угрозой находится жизнь и безопасность сирийских граждан», — заявил Асад.

Он также добавил, что народ Сирии полон решимости в стремлении освободить всю территорию республики от террористов.

В свою очередь, Лариджани заверил президента Сирии в том, что Иран продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом, а также выразил уверенность, что сирийский народ сможет освободить всю территорию республики от незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом другие стороны. Турецкие солдаты попали под огонь подразделений Сирийской арабской армии, которые приняли их за боевиков.

10 февраля в Идлибе снова произошел похожий инцидент, в результате которого погибли пятеро турецких военнослужащих. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сирийской армии «возмездием». При этом Анкара продолжает поддерживать и контролировать некоторых боевиков в Идлибской зоне деэскалации.