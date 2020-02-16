Мюнхенская конференция по безопасности. События дня. ФАН-ТВ

В Мюнхене завершилась 56-я конференция по безопасности. Три дня, десятки круглых столов и двусторонних переговоров. Чтобы обсудить важные для всего мира вопросы, на встречу прибыли около пятисот политиков, общественных деятелей и экспертов в разных областях.

Сегодня последний день конференции и пора подводить ее итоги. Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это еще вчера. Он с сожалением отметил, что мероприятие стало площадкой лишь громких заявлений для заголовков. А конкретных решений принято не было. Есть в этом правда. Чего стоит только выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что хочет провести местные выборы на Украине и в Крыму. А глава Пентагона Марк Эспер фактически объявил новую холодную войну против Китая.

Но все же поднимались действительно важные темы. Многие участники конференции признали, что американская политика давления — это огромная проблема для Европы. Как отметил Сергей Лавров, сейчас это особенно ощутимо.

«Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры — все это генерирует непредсказуемость. Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома «российской угрозы», да и любой другой угрозы, вспомнить о том, что нас объединяет», — заявил Сергей Лавров, глава МИД России.

Во время своего выступлении генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс все же выступает за антироссийские санкции. Но в то же время надеется на улучшение отношений с Москвой.

Интерес вызвал и вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. К процессу Украина решила привлечь США. Это стало понятно после встречи президента Владимира Зеленского с американскими конгрессменами. Да и вообще, как отметил лидер страны, он не прочь начать отношения с Дональдом Трампом «с чистого листа». Также в своем выступлении на конференции глава государства подчеркнул, что Киев готов к диалогу с населением Донбасса. Но в это время главы ДНР и ЛНР должны стоять в стороне.

А еще он предложил новую схему развода войск в регионе по секторам. Этот вопрос Зеленский планирует поднять на следующей встрече нормандской четверки. В целом же, президент надеется завершить конфликт в Донбассе за пять лет.

Также одна из важных тем — ситуация в Сирии. На конференции у Сергея Лаврова спросили, Россия и Турция — союзники или же противники? Ведь последние шаги, да и высказывания Анкары весьма противоречивые. Как отметил глава МИД, с Турцией у нас хорошие отношения, но это не значит, что стороны должны во всем соглашаться. Иначе все это будет напоминать давление.

«Я сегодня встречался с моим коллегой и другом министром иностранных дел Турции Чавушоглу. Достигнутые с Турцией договоренности предполагают обеспечение прекращения огня, создание демилитаризованной зоны, но самое главное — отмежевание нормальной оппозиции от террористов. Эти договоренности никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками. Сложная задача. Террористы пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита. Мы это все видели здесь, в печально известном лагере беженцев «Рукбан», в лагере «Аль-Хоуль», — продолжил Сергей Лавров, глава МИД России.

Мюнхенская конференция по безопасности — это еще площадка для двусторонних переговоров. С главой НАТО, спецпосланником ООН по Сирии, коллегами из Ирана, Турции, Хорватии. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел множество важных переговоров. Некоторые из них прошли за закрытыми дверями. Так что о других важных темах конференции мы узнаем чуть позже.