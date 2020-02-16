Постаревшая Долина шокировала пользователей Сети «перекошенным от пластики» лицом

Москва, 16 февраля. Знаменитая эстрадная певица Лариса Долина редко выходит в свет, но ради свадьбы подруги Лены Лениной решила сделать исключение. Внешний вид артистки шокировал интернет-пользователей, которые резко высказались о ее манипуляциях в борьбе с морщинами.

Писательница и предпринимательница Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из московских ресторанов. Торжество прошло 13 февраля. Девушка опубликовала в Instagram множество снимков и видео с празднования, удивив общественность своей новой короткой стрижкой.

Однако большее внимание интернет-пользователей привлекла одна из гостей Лениной. Долина не просто появилась в таком же наряде, как у актрисы Ноны Гришаевой, но и с «совсем неузнаваемым, перекошенным от пластики лицом», как констатировали в Instagram.

Комментаторы пришли к выводу, что постаревшая 64-летняя звезда переборщила с омолаживающими процедурами. Они резко отметили, что Долина, возможно, и победила в борьбе с возрастом, однако совсем перестала походить на саму себя.

«Долина старая», — отрезала mrazzzinna.

«Долина как с луны свалилась… В белом на свадьбу пришла. Молодуха наша», — отреагировала irina__1288.

«Прошлись» интернет-пользователи и по фигуре исполнительницы.

«Долина вроде поправилась, или белый цвет полнит? А как же кефирная диета? Наверное, приелась за всю жизнь», — высказалась lezhavainna.

Ранее гнев пользователей Сети обрушился на актера Егора Бероева. Подписчиков возмутил снимок, на котором артист положил руки на грудь 98-летней бабушки своей супруги Ксении Алферовой.