Логинов выиграл бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону в Италии

Рим, 16 февраля. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянской коммуне Антхольц-Антерсельве.

Логинов допустил промах на последнем огневом рубеже, пропустив вперед француза Эмильена Жаклена и норвежца Йоханнеса Бе. Золото досталось французскому биатлонисту.

15 февраля Логинов стал первым в спринте. Эта медаль высшей пробы стала первой в копилке российских биатлонистов с 2017 года.

В результативность национальной сборной верил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он оценил шансы россиян на победу еще до начала соревнований.

Журналист отметил, что для чемпионата отобрали самых лучших биатлонистов. Напомним, что ЧМ по битлону продлится до 23 февраля, всего разыгрывается 12 комплектов медалей.