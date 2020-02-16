Крутой поделился воспоминаниями о пережитом ужасе

Москва, 16 февраля. Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, что первый детский страх он испытал, когда находился рядом со своей мамой, Светланой Крутой.

В день рождения самого близкого человека он вспомнил, как однажды пережил момент, когда ей внезапно стало плохо.

«Она везла меня в лагерь, и когда мы шли через сосновый лес, у нее вдруг закололо сердце, и у меня мелькнула мысль, что я ее больше не увижу. Я оцепенел от ужаса и просто «скулил», бегая вокруг», — написал Крутой о воспоминаниях в Instagram.

Композитор не стал заканчивать пост на печальной ноте и рассказал о нынешнем состоянии родительницы, которая, судя по всему, больше не испытывает проблем со здоровьем.

По его словам, сегодня Светлане Крутой 86 лет, она живет полноценной и активной жизнью, не нуждается в помощниках, любит путешествовать и утверждает, что вторая половина ее жизни намного интереснее первой.

Последние 40 лет женщина живет без мужа — отец композитора Яков Александрович скончался много лет назад от тяжелой болезни. Новую любовь после гибели супруга Крутая не нашла, посвятив себя детям и внукам.

Крутой признался главной в его жизни женщине в любви и пожелал ей сохранять молодость души.

«Наша с Аллой (сестра Игоря Матвиенко. — прим. ФАН) мама очень молода душой, она близкая подруга всех наших друзей, и дай Бог тебе, наша родная, долгие годы оставаться такой же», — пожелал композитор.

В посте, посвященном матери, Крутой опубликовал свое совместное выступление с певицей Анжеликой Варум, которая исполнила композицию «Мама» под его музыкальное сопровождение.