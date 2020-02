Крутой поделился воспоминаниями о пережитом ужасе

(муз. И. Крутой, ст. Л. Агутин). Сегодня День рождения моей мамы... Мой самый первый детский страх связан с мамой - она везла меня в лагерь, и когда мы шли через сосновый лес, у неё вдруг закололо сердце и у меня мелькнула мысль, что я её больше не увижу... Я оцепенел от ужаса и просто «скулил», бегая вокруг... Сегодня ей 86 лет, она живёт активной полноценной жизнью, не нуждаясь ни в каких помощниках, любит путешествовать, утверждая, что вторая половина жизни у неё намного интересней, чем первая... У мамы огромное сердце, в котором забота о детях, внуках, правнуках... К великому сожалению, уже 40 лет Мама одна, но есть ситуации, из которых нет выхода (к ним относилась папина болезнь и смерть)... Наша с Аллой Мама очень молода душой, она близкая подруга всех наших друзей, и дай Бог тебе, наша родная, долгие годы оставаться такой же!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Всем мамам - мира и прекрасного воскресного настроения!!! @svetlana_krutaia @allakrutaya #мама #сднемрождения

