Крутой поделился воспоминаниями о пережитом ужасе

Москва, 16 февраля. Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, что первый детский страх он испытал, когда находился рядом со своей мамой, Светланой Крутой.
В день рождения самого близкого человека он вспомнил, как однажды пережил момент, когда ей внезапно стало плохо.
«Она везла меня в лагерь, и когда мы шли через сосновый лес, у нее вдруг закололо сердце, и у меня мелькнула мысль, что я ее больше не увижу. Я оцепенел от ужаса и просто «скулил», бегая вокруг», — написал Крутой о воспоминаниях в Instagram.
Композитор не стал заканчивать пост на печальной ноте и рассказал о нынешнем состоянии родительницы, которая, судя по всему, больше не испытывает проблем со здоровьем.
По его словам, сегодня Светлане Крутой 86 лет, она живет полноценной и активной жизнью, не нуждается в помощниках, любит путешествовать и утверждает, что вторая половина ее жизни намного интереснее первой.
Последние 40 лет женщина живет без мужа — отец композитора Яков Александрович скончался много лет назад от тяжелой болезни. Новую любовь после гибели супруга Крутая не нашла, посвятив себя детям и внукам.
Крутой признался главной в его жизни женщине в любви и пожелал ей сохранять молодость души.
«Наша с Аллой (сестра Игоря Матвиенко. — прим. ФАН) мама очень молода душой, она близкая подруга всех наших друзей, и дай Бог тебе, наша родная, долгие годы оставаться такой же», — пожелал композитор.
В посте, посвященном матери, Крутой опубликовал свое совместное выступление с певицей Анжеликой Варум, которая исполнила композицию «Мама» под его музыкальное сопровождение.
(муз. И. Крутой, ст. Л. Агутин). Сегодня День рождения моей мамы... Мой самый первый детский страх связан с мамой - она везла меня в лагерь, и когда мы шли через сосновый лес, у неё вдруг закололо сердце и у меня мелькнула мысль, что я её больше не увижу... Я оцепенел от ужаса и просто «скулил», бегая вокруг... Сегодня ей 86 лет, она живёт активной полноценной жизнью, не нуждаясь ни в каких помощниках, любит путешествовать, утверждая, что вторая половина жизни у неё намного интересней, чем первая... У мамы огромное сердце, в котором забота о детях, внуках, правнуках... К великому сожалению, уже 40 лет Мама одна, но есть ситуации, из которых нет выхода (к ним относилась папина болезнь и смерть)... Наша с Аллой Мама очень молода душой, она близкая подруга всех наших друзей, и дай Бог тебе, наша родная, долгие годы оставаться такой же!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Всем мамам - мира и прекрасного воскресного настроения!!! @svetlana_krutaia @allakrutaya #мама #сднемрождения