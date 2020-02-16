«Яндекс» объяснил появление карты с «украинским» Крымом на «Кинопоиске»

Москва, 16 февраля. Карта с украинским Крымом была опубликована на сайте «Кинопоиска» десять лет назад и не претендует на актуальность, заявили в пресс-службе «Яндекса».

«Эта карта была опубликована в 2010 году и носит иллюстративную роль», — говорится в релизе на официальном сайте компании.

Сотрудники «Яндекса» добавили, что дизайн «Кинопоиска» постепенно обновляется, и этот раздел также будет обновлен, сообщает телеканал 360.

Напомним о том, что на сайте «Кинопоиска» при ранжировании фильмов по странам, Крым указывается как территория Украины, хотя полуостров воссоединился с Россией еще в 2014 году по итогам всеобщего референдума.

Ранее подобная ошибка была выявлена в приложении «Погода» на устройствах Apple. Разгорелся скандал, и американская компания внесла изменения. Этот инцидент в эфире НСН тогда прокомментировал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт подчеркнул, что это, безусловно, важный шаг, но вряд ли его можно считать сдвигом в отношениях РФ и США.

Отметим, что власти Украины по-прежнему отказываются признавать Крым территорией РФ. Эту тему на Мюнхенской конференции по безопасности поднял и украинский президент Владимир Зеленский. После этого бывший прокурор полуострова, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что украинским властям уже пора оставить этот вопрос в покое.