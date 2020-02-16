Во время конкурса по поеданию пирожных в одном из столичных баров умерла 23-летняя москвичка. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал организаторов отказаться от подобных соревнований.

Инцидент произошел 15 февраля в центре Москвы. Вместе с еще двумя добровольцами девушка участвовала в конкурсе по скоростному поеданию пирожных. Она лидировала, запихав в рот несколько кондитерских изделий и пытаясь их проглотить. Ей присудили победу, но сразу после этого девушка поперхнулась и потеряла сознание. Никто из присутствовавших не смог ей помочь. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть 23-летней москвички.

«Нужно предостеречь от организации и участия в подобных, казалось бы, безобидных состязаниях. Вообще, конкурсы — кто больше или быстрее съест или выпьет — мне представляются неправильными. Их не назовешь спортом, хотя и к самому спорту могут быть вопросы, когда, например, соревнуются, кто больше тяжестей поднимет. Особенно если это делают женщины. Но такие конкурсы — еще хуже. Потому что в них нет смысла», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Парламентарий считает, что запрещать или как-то регламентировать подобные активности на законодательном уровне нельзя, потому что тогда власти обвинят в посягательстве на право человека самопроявляться и самовыражаться так, как ему хочется.

«Но если в спорте люди преодолевают свои физические возможности, то в таких конкурсах воспевают обжорство. И это какая-то бессмыслица. Я хочу выразить соболезнования родным и близким погибшей девушки. И хочу, чтобы произошедшая трагедия обратила на себя внимание устроителей конкурсов и прочих развлечений. Мне кажется, есть масса других способов помочь людям проявить себя. Не обязательно для этого ставить их на один уровень с павианами. Человек не должен забывать, что он находится на вершине эволюции, а соревнования по поеданию пирожных, гамбургеров, блинов или еще чего-то — это более низкий уровень», — добавил Геннадий Онищенко.

Он предложил Ассоциации кондитеров России выработать рекомендации, в которых конкурсы на скоростное поедание пирожных не поощрялись бы, а организациям общепита — привлекать посетителей хорошей музыкой, качественным сервисом, а не такими, как выяснилось, смертельно опасными развлечениями.