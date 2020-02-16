Главные новости 16 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 16 февраля.

Блогер упрекнул президента Украины в расточительстве, ведь его страна «ходит с протянутой рукой». Манукян поставил на место Зеленского, собравшегося строить крымчанам «город-сад».

ФАН публикует видео с места ДТП с участием Renault и BMW в Краснодарском крае. В результате аварии пострадал ребенок. ФАН публикует видео с места ДТП с участием двух авто в Краснодарском крае.

Очевидцы ничем не смогли помочь девушке. Соревнования по поеданию пирожных в Москве закончились гибелью победительницы.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи сравнил женщин, живущих в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Доктор Щеглов ответил протоиерею Смирнову, назвавшему гражданских жен проститутками.

Композитора и его супругу унесло океаном от пляжа в Сиднее. Жена музыканта выжила, получив порезы и ссадины, Иванов погиб. Автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов разбился о скалы в Австралии.

Ребенок Фрейи Зильбер и Макара Касаткина остался на попечении семьи Шукшиных из-за проблем с наркотиками у матери. Экс-невеста сына Марии Шукшиной выпрашивает деньги у подписчиков, чтобы увидеть ребенка.

Неизвестный мужчина ворвался с ножом в Храм Святителя Николая в центре Москвы и напал на прихожан. Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы и напал на прихожан.

У дочери Глюк'оZы произошли кардинальные изменения в имидже. Из девочки с ангельской внешностью она превратилась в бунтующего подростка. Старшая дочь Глюкозы поразила подписчиков радикальной сменой имиджа.

Телеведущая опубликовала видеозапись, на которой Зеленский «пародирует себя в будущем». Скабеева обнаружила «украинский феномен» в Зеленском.

Певица Светлана Лобода прокомментировала инцидент, после которого ее обвинили в «пьяных» танцах. Лобода ответила на обвинения в «пьяных» танцах.