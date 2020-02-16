Галкин похвастался успехами Гарри и Лизы на склоне

Москва, 16 февраля. Дети певицы Аллы Пугачевой, двойняшки Гарри и Лиза, проводят каникулы на горнолыжном курорте. Их отец, юморист Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram семейными кадрами со склона.

По словам телеведущего, барт и сестра впервые встали на горные лыжи. Юморист похвастался успехами детей — они уже уверенно держатся на заснеженной трассе и не теряют равновесие даже без лыжных палок.

«У нас первые шаги! Впервые на склоне, молодцы», — обратился к двойняшкам Галкин.

Заботливый отец доверил обучение детей опытному инструктору, который неустанно следил за их движениями на трассе. Звездных двойняшек основательно подготовили к активному отдыху: у них есть шлемы и горнолыжные маски, а также утепленные комбинезоны и непромокаемые варежки.

Галкин ранее показал, с каким восторгом дети восприняли путешествие. Он опубликовал кадры из аэропорта и самолета. Гарри с неподдельной радостью снимал вид, открывавшийся из иллюминатора. На видео не попала Пугачева. По всей видимости, она не смогла выбраться на природу с семьей.

Двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. Пара решила обратиться к суррогатной матери. Примадонна российской эстрады утверждает, что это их с супругом биологические дети, которые появились из яйцеклетки певицы, замороженной более десяти лет назад.