Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Москва, 16 февраля. Состояние российско предпринимателя Николая Сторонского оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

По данным Forbes, созданная Сторонским финансово-технологическая компания Revolut завершила очередной раунд по привлечению инвестиций, в результате чего общая стоимость компании увеличилась до шести миллиардов долларов.

Доля Сторонского в компании Revolut составляет порядка 30%. Эти данные свидетельствуют о том, что после завершения раунда по привлечению инвестиций состояние Сторонского будет составлять порядка 1,65 миллиарда долларов.

Сторонский окончил Московский физико-технический институт и Российскую экономическую школу. Ранее он работал трейдером в инвестиционном банке Lehman Brothers, а также в финансовом конгломерате Credit Suisse. Отец предпринимателя работает в должности замгендиректора по науке в «Газпроме».