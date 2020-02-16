Саудовская Аравия обвинила Турцию в эскалации кризиса в Ливии

Мюнхен, 16 февраля. Саудовская Аравия осудила Турцию за вмешательство во внутриливийский кризис. Заявление на эту тему на конференции в Мюнхене сделал глава МИД страны Фейсал бин Фархан аль-Сауд.

По словам главы внешнеполитического ведомства, на территорию Ливии при содействии Турции продолжают попадать сирийские террористы, в чем ранее призналось руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Соответствующая позиция Анкары идет вразрез с международными усилиями по урегулированию ситуации в Ливии, приводя к росту напряженности. Саудовская Аравия недовольна таким развитием событий и призывает турецкое правительство прекратить эскалацию кризиса.

Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что опасения вызывают и непрекращающиеся поставки вооружений и военной техники, осуществляемые по приказу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер Франции Эммануэль Макрон ранее также обратил внимание на нарушение Анкарой запрета ООН на поставки оружия в Ливию. Президент напомнил, что на берлинской конференции, состоявшейся 19 января, Эрдоган обещал прекратить интервенцию, став нейтральным игроком на севере Африки. Однако текущая ситуация показывает, что Турция не отказывается от помощи силам ПНС, провоцируя рост противоречий внутри страны.

В настоящее время в Ливии присутствует несколько тысяч турецких военнослужащих. Значительный дисбаланс в стране наблюдается из-за масштабов вмешательства Анкары, доказанного Совбезом ООН. По последним данным, сейчас в Ливии на стороне ПНС воюет около 7,5 тысяч завербованных сирийских боевиков. С начала года в Ливию контрабандой было доставлено порядка 5 тысяч тонн боеприпасов, оружия и военной техники.