Задержанные в Азовском море украинские браконьеры арестованы на 10 суток

Керчь, 16 февраля. Керченский городской суд на десять суток арестовал четверых украинских браконьеров, которые были задержаны сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении четверых граждан Украины возбужденно уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в Азовском море. Керченской городской суд назначил задержанным административный арест сроком на десять суток.

Ранее российские пограничники задержали в Азовском море катер, на борту которого находились четверо граждан Украины без документов. На борту судна была обнаружен камбала, вылов которой осуществлялся с помощью сетей. У задержанных отсутствовали судовые документы, а также разрешение на рыбную ловлю. Украинские браконьеры признали незаконную добычу рыбы.