Тарзан впервые показал на телевидении своего старшего брата

Москва, 16 февраля. Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, наиболее известный как Тарзан, впервые представил своего старшего брата на телевидении. Александр Глушко появился в студии программы «Звезды сошлись».

Брат известного Тарзана далек от шоу-бизнеса. На протяжении многих лет он работает прорабом на стройке, имеет достаточный доход и ведет обычную семейную жизнь.

«Он живет в Москве со своей семьей. Занимается строительством. Он ведет совсем другой образ жизни. Мы всегда отлично ладим. Помню, как в третьем классе пошли на какую-то экскурсию. Меня какая-то мадам угостила жвачкой. Сказала, что знает моего старшего брата. Я потом гордился этим фактом», — рассказал супруг Королевой.

Оба брата некогда переехали в столицу из города Мирный Архангельской области и начали устраивать новую жизнь.

Глушко-старший сумел заработать на двухкомнатную квартиру в Москве без помощи своего знаменитого родственника. Хотя он уточнил, что случаи, когда они с Сергеем занимали друг у друга деньги в долг, все же были.

Он также признался, что в детстве у них с младшим братом иногда возникали конфликты.

«Помню, как бросали камешки в озеро. Он в меня им попал. Началась драка. А еще один раз больно ударил меня пряжкой от ремня по голове», — поделился старший Глушко.

Александр отметил, что радуется успехам брата и нормально относится к его работе стриптизером. По его словам, главное, чтобы это занятие нравилось самому Сергею.

Ранее популярный супруг Наташи Королевой ужаснул подписчиков поп-исполнительницы в Instagram экстравагантным образом в маске с рогами. Снимком мужа в таком обличии певица анонсировала в своем аккаунте его юбилейное шоу «50 оттенков Серого», приуроченное к 50-летию супруга. Однако такая реклама понравилась далеко не всем.