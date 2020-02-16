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Тарзан впервые показал на телевидении своего старшего брата

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Тарзан впервые показал на телевидении своего старшего братаМосква, 16 февраля. Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, наиболее известный как Тарзан, впервые представил своего старшего брата на телевидении. Александр Глушко появился в студии программы «Звезды сошлись».

Брат известного Тарзана далек от шоу-бизнеса. На протяжении многих лет он работает прорабом на стройке, имеет достаточный доход и ведет обычную семейную жизнь.

«Он живет в Москве со своей семьей. Занимается строительством. Он ведет совсем другой образ жизни. Мы всегда отлично ладим. Помню, как в третьем классе пошли на какую-то экскурсию. Меня какая-то мадам угостила жвачкой. Сказала, что знает моего старшего брата. Я потом гордился этим фактом», — рассказал супруг Королевой.

Оба брата некогда переехали в столицу из города Мирный Архангельской области и начали устраивать новую жизнь.

Тарзан впервые показал на телевидении своего старшего братаГлушко-старший сумел заработать на двухкомнатную квартиру в Москве без помощи своего знаменитого родственника. Хотя он уточнил, что случаи, когда они с Сергеем занимали друг у друга деньги в долг, все же были.

Он также признался, что в детстве у них с младшим братом иногда возникали конфликты.

«Помню, как бросали камешки в озеро. Он в меня им попал. Началась драка. А еще один раз больно ударил меня пряжкой от ремня по голове», — поделился старший Глушко.

Александр отметил, что радуется успехам брата и нормально относится к его работе стриптизером. По его словам, главное, чтобы это занятие нравилось самому Сергею.

Ранее популярный супруг Наташи Королевой ужаснул подписчиков поп-исполнительницы в Instagram экстравагантным образом в маске с рогами. Снимком мужа в таком обличии певица анонсировала в своем аккаунте его юбилейное шоу «50 оттенков Серого», приуроченное к 50-летию супруга. Однако такая реклама понравилась далеко не всем.

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