Климова с задранной юбкой повторила знаменитый образ Монро

Москва, 16 февраля. Известная российская актриса театра и кино Екатерина Климова привела фанатов в восторг кадрами с новой фотосессии. Один из образов артистки очень напомнил поклонникам голливудскую звезду Мэрилин Монро.

Климова часто снимается для глянцевых журналов. На этот раз она решила примерить на себя образ секс-символа 50-х и повторить знаменитую сцену — Монро встала на вентиляционную решетку метро, а воздух поднял вверх подол ее белого платья.

На фотосессии юбка Климовой кокетливо задралась в потоках воздуха. Фанаты оценили изящность актрисы и ее прекрасную фигуру, в том числе стройные ноги.

«Как всегда неотразима», — отметил dim0512.

«Красивая и умная — редкость!» — добавила agnessacshevchenko.

«На мой взгляд, Климова красивее Монро», — подчеркнула angelykasadko.

«Монро отдыхает», — констатировал alexpromo3.

Ранее своими формами похвасталась телеведущая Регина Тодоренко. Она опубликовала снимки с отпуска на Мальдивах, на одном из которых запечатлена в купальнике. Интернет-пользователи обрушились на знаменитость с критикой, заявив, что такой наряд не идет ее «квадратной фигуре».

А вот выбор нижнего белья украинской исполнительницы Насти Каменских подписчики одобрили. Поклонники осыпали артистку комплиментами, указав на ее сногсшибательную фигуру.