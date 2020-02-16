Замглавы МИД РФ назвал три условия улучшений отношений Европы с Россией

Мюнхен, 16 февраля. Замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности назвал три условия улучшения отношений России и Европы.

По словам дипломата, во-первых, ЕС следует строить свое взаимодействие с Москвой более внятно. Он напомнил, что в 2016 году министры иностранных дел европейских стран заявили, что диалог с РФ наладится после выполнения Россией Минских договоренностей, улучшения отношений Москвы со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии, укрепления устойчивости Евросоюза, восстановления сотрудничества с РФ по внешнеполитическим вопросам, а также развития «контактов между людьми и обмена».

По мнению Грушко, эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России. Замглавы МИД РФ также указал на то, что НАТО должна перестать пытаться втягивать Москву в систему безопасности времен холодной войны, а также отойти от так называемой «политики сдерживания». Грушко также раскритиковал проекты альянса по улучшению безопасности «не только государств — членов совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах». НАТО следует отказаться от них, пояснил он.

Он также обратил внимание на наращивание военного потенциала НАТО в восточной Европе. Оно, по его словам, является, бессмысленным расходованием средств, ведь реальных рисков в этом регионе не существует, а все угрозы безопасности «находятся на южной периферии».

«И вот вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками, продолжается эта мини-холодная война», — подчеркнул он в комментарии РБК.

Помимо этого Грушко призвал страны Европы выстраивать отношения с Москвой без оглядки на США, быть более самостоятельными.