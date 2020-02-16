Актриса и телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне

Лондон, 16 февраля. Популярная британская ведущая Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне. 40-летнюю экс-ведущую самого популярного национального реалити-шоу «Остров любви» обнаружили мертвой в собственной квартире. Адвокат семьи Флэк подтвердил информацию о том, что она наложила на себя руки.

Ранее телезвезду обвинили в нападении на своего возлюбленного, модель и теннисиста Льюиса Бертона. По словам ее менеджера, она находилась в очень подавленном состоянии из-за выдвинутых против нее обвинений. Ведущая отвергала эти обвинения, а ее бойфренд просил не считать его пострадавшим. Суд по данному делу должен был состояться в марте.

Льюис Бертон после смерти подруги опубликовал в Instagram эмоциональный пост, сопроводив его совместным фото.

«Мое сердце разбито, у нас было что-то очень особенное. У меня настолько не хватает слов, мне так больно, я так по тебе скучаю. Я знаю, что ты чувствовала себя со мной в безопасности. Ты всегда говорила, что не думаешь ни о чем другом, когда я рядом», — написал Бертон.

Отмечается, что причиной нападения на Бертона могла послужила его тайная переписка с любовницей. Флэк тайком прочла сообщение в его телефоне. Вспышка ревности заставила ее схватить настольную лампу и ударить его по голове, пока тот спал.

Телеведущую отпустили под залог, запретив общаться, приближаться к Бертону и его дому. Адвокат Флэк настаивал на том, чтобы суд изменил условия освобождения и разрешил паре провести вместе Рождество, но решение оставили без изменений.

Отмечается, что Бертон просил считать себя не потерпевшим, а свидетелем по данному делу. После судебного заседания он написал в своем Instagram, что возлюбленная не била его лампой. При этом государственный обвинитель на слушаниях сообщила, что Бертон сам позвонил в полицию и истерично требовал прислать к нему помощь.

Представители Флэк заявили, что прокуратура устроила «показательный процесс».