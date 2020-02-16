Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

ДТП с пассажирским автобусом в Москве. ФАН-ТВ

105
0 Оставить комментарий

В Москве на проспекте Мира произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус на остановке.

Двое пассажиров пострадали, им оказали медицинскую помощь. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи.

Новости партнеров

Новости партнеров