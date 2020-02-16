Сирия, 16 февраля. САА освободила еще один населенный пункт на западе Алеппо. Взрыв в здании школы произошел в контролируемом SDF**** городе Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре. Очередной военный конвой США движется из Ирака в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Тель-Шувейхана на западе Алеппо; подверглись обстрелам протурецких боевиков к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании здания школы в населенном пункте Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва в населенном пункте Аль-Манахир на северо-востоке Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: направили еще один военный конвой в Идлиб.

Соединенные Штаты: перебрасывают колонну с подкреплениями из Ирака в Хасаку.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (NagiNajjar) сообщает о том, что боевики протурецкой группировки «Сирийская национальная армия» ведут огонь по населенным пунктам Нубль и Аз-Захра к северо-западу от Алеппо. Отмечается, что здесь базируются силы проасадовских военизированных формирований. Никакой информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Между тем правительственные подразделения продолжают зачищать территорию вокруг магистрали М-5. Как передает агентство новостей SANA News, сирийская армия выбила джихадистов террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Тель-Шувейхана. Напомним, несколько часов назад также сообщалось о взятии города Кафр Даиль.

В то же время наблюдаются боестолкновения в расположенном неподалеку городе Аджиль. На фото с места боевых действий, опубликованном на странице в Telegram военного источника (infantmilitario), видно, что сирийцы задействуют в столкновениях танк Т-62М.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о взрыве в населенном пункте Аль-Хаваидж юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Детонировало СВУ, заложенное в здании школы, что привело к материальному ущербу. По предварительным данным, никто из учащихся не пострадал. В установке бомбы подозреваются джихадисты подпольных групп «Исламского государства». Видеорепортаж с места событий был опубликован на Twitter-канале (DeirEzzor24). Как известно, в районах, которые контролируются «Демократическими силами Сирии» (SDF), вылазки «спящих ячеек» ИГ1 происходят практически ежедневно. Однако курдские боевики не принимают никаких активных мер, направленных на их ликвидацию.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (joinchat) передает, что Турция направила еще один военный конвой в Идлиб. Колонна с бронетехникой была замечена на рынке в городе Сармада, который находится в северной части провинции недалеко от сирийско-турецкой границы. О целях передислокации подкреплений источник не сообщает.

Между тем оппозиционный Twitter-канал (jisrtv) публикует неподтвержденные данные о потерях правительственных сил на линии соприкосновения сил. Боевики заявляют, что несколько солдат Сирийской арабской армии (САА) погибли, подорвавшись на фугасе, установленном террористами бывшей «Джебхат ан-Нусры»1*** в районе населенного пункта Ракая. Тем не менее пока эти сведения нуждаются в проверке.

Провинция Ракка

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о взрыве на северо-востоке провинции. СВУ сработало в населенном пункте Аль-Манахир, оккупированном курдскими боевиками. В результате детонации бомбы один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) погиб, еще несколько были ранены. Предполагается, что взрывное устройство могло быть установлено бойцами протурецких формирований. Напомним, несмотря на формирование на севере САР зоны безопасности, время от времени на данном направлении все еще отмечаются столкновения. Как правило, их инициаторами выступают представители курдских вооруженных группировок.

Ирак

Военный источник в Twitter (harbiehnadie) сообщает о том, что к Хасаке направляется очередной американский военный конвой. Колонна с подкреплениями движется со стороны Иракского Курдистана и уже практически достигла сирийской границы. В составе колонны находятся более 50 грузовых автомобилей. Предполагается, что США продолжают стягивать силы на восток Сирийской Арабской Республики (САР) с целью упрочить контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями. Как известно, Вашингтон ведет незаконную добычу и вывоз энергоресурсов из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.