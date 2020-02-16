Кейт Миддлтон откровенно рассказала о трудностях материнства

Лондон, 16 февраля. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон откровенно рассказала о трудностях, с которым столкнулась во время беременности, и принципах, лежащих в основе ее воспитания трех детей.

Герцогиня Кембриджская приняла участие в записи подкаста Джованны Флетчер «Счастливая мама, счастливый малыш». В интервью она подробно рассказала о своем опыте материнства.

По словам Миддлтон, беременность каждый раз давалась ей с трудом. Каждый из трех раз она мучилась от такого сильного токсикоза, что вынуждена была обращаться за помощью к врачам. Тошнота, которая длилась все месяцы вынашивания детей, отбила у герцогини всякое желание есть.

Принц Уильям, по ее словам, был бессилен. Он стремился облегчить страдания жены, но никак не мог ей помочь.

«Это всегда сложно, когда близкий тебе человек страдает, а ты ничего не можешь с этим поделать», — констатировала Миддлтон.

Герцогиня подтвердила, что практиковала роды под гипнозом. Медитация и глубокое размеренное дыхание очень ей помогли.

Миддлтон призналась, что придерживается весьма простого правила: больше времени проводить с детьми. Еще маленькой она поняла, как важны простые мелочи.

«Мы всегда должны помнить, что, несмотря на все сложности, наши дети на всю жизнь запоминают именно такие самые простые моменты», — считает она.

Миддлтон вошла в британскую королевскую семью в 2011 году. В браке герцог и герцогиня Кембриджские стали родителями трех детей: шестилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты и годовалого принца Луи.

Королевская семья в настоящее время переживает тяжелое потрясение: принц Гарри, брат Уильяма, и его супруга Меган Маркл решили отказаться от исполнения своих обязанностей и обрести финансовую независимость. Как отметил знакомый пары, такое решение укрепило супружеский союз и сделало герцога и герцогиню Сассекских по-настоящему счастливыми. Они полностью посвятили себя заботе о девятимесячном сыне Арчи.