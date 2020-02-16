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Сатановский раскритиковал скандальное заявление Смирнова о гражданских женах

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Сатановский раскритиковал скандальное заявление Смирнова о гражданских женахМосква, 16 февраля. Российский политолог Евгений Сатановский раскритиковал протоиерея Дмитрия Смирнова, который назвал гражданских жен «проститутками».

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины, которые сожительствуют с мужчинами без регистрации брака являются «бесплатными проститутками».

Сатановский подверг жесткой критике Смирнова, выразив уверенность, что современная православная церковь идет по пути КПСС в вопросах нравственности и морали.

«Судьба партийных моралистов, вроде бы, не должна особенно стимулировать моралистов храмовых к тому, чтобы ее повторять», — отметил политолог.

По мнению Сатановского, высказывания некоторых представителей Русской православной церкви (РПЦ) по стилю и форме напоминают выступления советских лидеров. Он также добавил, что заявления Смирнова настраивают общество против РПЦ, а также не предполагают конструктивного диалога, направленного на решение существующих проблем, передает MK.Ru.

«Схамил и дальше пошел. А вот с богом, как свидитесь, так не поговоришь», — подчеркнул Сатановский.

Ранее Смирнов потребовал закрыть телешоу «Дом-2» и «Давай поженимся!». По его мнению, подобные телепередачи являются причиной низкого уровня рождаемости в России, поэтому их необходимо срочно закрыть. Смирнов также добавил, что участники подобных шоу потеряли свою человечность и больше напоминают «животных».

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