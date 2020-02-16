Миро предложила протоиерею Смирнову «записать в проститутки» Марию Магдалину и Богородицу

Москва, 16 февраля. Скандально известная блогер Лена Миро прокомментировала нашумевшее высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с бесплатными проститутками. Она уличила представителя Русской православной церкви (РПЦ) в некомпетентности, заявив, что по его логике в ряды женщин легкого поведения следует записать и святую Марию Магдалину.

Миро призналась, что по-настоящему любит и уважает РПЦ, но отдельные ее представители вызывают в ней «приступ негодования».

«То есть, пока Христос защищает своим телом и словом блудницу Марию Магдалину, протоиерей Смирнов клеймит позором и шельмует проститутками всех женщин, которые не сходили в ЗАГС. Приплыли», — сделала вывод она.

Блогер заметила, что по такой логике все женщины, которые позволяют себе «совокупляться» без штампа в паспорте, относятся к категории «бесплатных проституток».

Она подчеркнула, что такого мнения о представительницах прекрасного пола придерживается «не какой-то там юродивый с паперти, а один из высших иерархов РПЦ, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи».

«Я не очень сильна в истории, но, насколько я знаю, во времена Богородицы никаких ЗАГСов в помине не было. И по логике Смирнова и Богоматерь — про… Прости, Господи, набитого дурака Димитрия! Копнув дальше, опозорив всех святых женщин, так мы допрыгаемся и до Эдемского сада, где праматерь Ева, ввиду отсутствия органов регистрации, окажется проституткой», — констатировала блогер.

Она заявила о некомпетентности главы комиссии в вопросах семьи, фактически сравнивающего Богоматерь с падшей женщиной, и предположила, что протоиерею следовало бы «заняться чем-то другим, уступив свое место более компетентным людям».