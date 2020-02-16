Певец и актер Игорь Наджиев вышел с одиночным пикетом к посольству Ливии в Москве

Певец и актер Игорь Наджиев в воскресенье принял участие в бессрочной Общероссийской акции в поддержку социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, больше десяти месяцев находящихся в плену у террористов в Триполи. Артист стоял в одиночном пикете у посольства Ливии в Москве, держа в руках плакат о том, что «социология — это наука, а не преступление».

«Я, когда узнал, что случилось, не смог остаться в стороне, потому что сам часто бываю за границей и знаю, что тебя могут неправильно понять. Оказаться в чужой стране в заточении — это жуть», — сказал Игорь Наджиев корреспонденту Федерального агентства новостей.

Он выразил надежду, что на акцию обратят внимание.

«Я считаю своим долгом поддержать эту акцию. Дай бог, чтобы нас услышали, чтобы наши ребята вернулись живыми. Эти люди абсолютно невиновны, они ничего плохого не совершали», — подчеркнул Наджиев.

Артист добавил, что знает людей, которые оказывались в подобной истории.

«Знаю не понаслышке о таких страшных ситуациях. Когда люди оказывались в чужой стране в неудобной ситуации, их безвинные действия принимали за что-то сомнительное, обвиняли по надуманным предлогам и сажали в тюрьму или того хуже — бросали в яму. Я знаю такого человека. С ним это произошло в Анголе. И если бы не вмешались наши структуры, человек мог бы просто погибнуть. Вытащили его и француза, с которым он в этой яме сидел. А бросили его туда за то, что он просто фотографировал. Политика — это грязная вещь. А здесь, в случае с социологами Фонда защиты национальных ценностей — политика в чистом виде. Дай бог, чтобы они вернулись в Россию», — добавил участник пикета у ливийского посольства в Москве.

Напомним, бессрочная Общероссийская акция в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана стартовала 13 февраля 2020 года по инициативе Фонда защиты национальных ценностей. В ней принимают участие друзья и коллеги удерживаемых в Ливии социологов, медийные персоны и простые граждане, которым небезразлична судьба соотечественников, находящихся в плену у террористов из так называемого Правительства национального согласия Ливии.