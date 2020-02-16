Шнуров в стихах ответил протоиерею Смирнову на заявление о «бесплатных проститутках»

Москва, 16 февраля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи протоиерею Дмитрию Смирнову после того, как святой отец назвал женщин, живущих в гражданском браке, «бесплатными проститутками».

В своем стихотворении музыкант сделал упор на материальном аспекте и подробно объяснил священнику, что на самом деле «жен бесплатных не бывает» и за физическую близость, на которую намекнул батюшка, мужчинам приходится отдавать немало денег.

«Знал бы ты, протоиерей, сколько содержание стоит двух прекрасных женских ножек. Ну, а пилинги, укладка? Каждый день уход за кожей, что все было, нежно, гладко. Плюс: подарки, цацки, шмотки и отели у морей! [Выпил] бы ты лучше водки, чем [рассуждать], протоиерей», — написал Шнур в своем Instagram.

В заключение он намекнул Смирнову на случаи совращения священниками детей.

Отметим, что одним из таких священнослужителей был уже экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонах Мелетий (Ткаченко) из Якутии. В 2018 году его приговорили к 17 годам колонии строгого режима за то, что он в течение семи лет совращал своих малолетних учеников.