

Хартум, 16 февраля. Террористы запрещенной в России группировки «Аль-Каида»1 в конце 2018 года вербовали суданских разведчиков для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил один из бывших сотрудников Службы разведки Судана.

Интервью с мужчиной опубликовало издание Free West Media. Экс-разведчик, пожелавший остаться анонимным, заявил, что бывшего главаря «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена в Судан пригласил идеолог исламизма Хасан Тураби еще в конце 90-х годов XX века. Потом бен Ладен стал постоянно жить в этой стране, открыл учебные центры.

Влияние «Аль-Каиды» непрерывно росло, поэтому суданские спецслужбы решили зарабатывать на сотрудничестве с террористами. В 2018 году, по его словам, террористы «Аль-Каиды» начали вербовать суданцев для отправки в Ливию, чтобы воевать на стороне ПНС. При этом боевики работали под прикрытием суданской разведки. Он добавил, лично ему известно только о подготовке 800-100 наемников, но их количество может быть гораздо больше.

Мужчина рассказал, как привозил завербованных суданцев в специальный лагерь в аш-Шамали в штате Северный. Там их тренировали около трех месяцев. Потом он доставлял их уже в район так называемого «треугольника» — места соединения границ Судана, Ливии и Египта. Что было с этими людьми потом, экс-разведчик не знает. При этом он подчеркнул, что лагерь в аш-Шамали был далеко не единственным в Судане, но точное их число он назвать не смог.

По его словам, среди завербованных для помощи ПНС были не только суданцы, но и сомалийцы. Часть рекрутов попадала в бандформирования, главарями которых были Абд аль-Рауфу Карра, Усама аль-Джувейли и Шабан Хадиа. Вместе эта троица входила в состав командования революционного фронта «Фаджр», совершившего многочисленные теракты и массовые убийства мирных граждан.

Сейчас Хадиа является заместителем секретаря ПНС Ливии. Карра занимает пост лидера группировки RADA. Ее участники в мае минувшего года похитили социологов российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и незаконно удерживают тех в неофициальной тюрьме «Митига».

Free West Media отмечает, заявления суданского разведчика подтверждают ряд документов, о которых стало известно после того, как 14 января в Судане провалилась попытка госпереворота. Местные СМИ тогда обнародовали фото «Отчета о взаимодействии ячеек террористической организации «Аль-Каида», действующих на территории Республики Судан и ливийских бандформирований». В частности, в отчете говорится о том, что примерно треть из общего числа наемников ПНС являются суданцами. В Ливию они переправляются через Турцию. Подтверждается и то, что боевиками из Судана пополнялись группировки Карры, Хадиа и аль-Джувейли, пишет «Ридус».

1 Организация запрещена на территории РФ.