Протоиерей Смирнов готов в суде ответить за сравнение гражданских жен с проститутками

Москва, 16 февраля. Протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов, сравнивший гражданских жен с бесплатными проститутками, отказался приносить извинения за свои слова.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи заявил, что специально использовал это «абсолютно литературное слово».

«Я мог сказать грубо, я вырос в бараке. Так что я могу выбрать такое слово, что ушки скрутятся всухую и завянут. А за что [извиняться]?» — сказал он.

Смирнов объяснил, что говорил не о конкретных женщинах, а в целом о явлении. Протоиерей подчеркнул, что ему жаль гражданских жен, с которыми «обращаются как с мусором» и «бросают через три-пять лет».

Он добавил, что хочет «остановить этот кошмар», а тех, кому не понравилось его высказывание, пригласил в суд, где готов ответить за свое сравнение.

«Посудимся. Я докажу с аргументами в руках. Я называю вещи своими именами», — заключил он.

Как напоминает Infox.ru, Смирнов ранее объявил, что живущие вне брака с мужчинами женщины — «временная утеха». Россиянки, по его мнению, не понимают, что такое настоящий брак.

Высказывание протоиерея РПЦ вызвало бурную реакцию общественности. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что церковь должна вдохновлять людей, а не быть воинствующей и тем более не опускаться до таких унижений. Депутат отметила, что не все современные женщины вступают в официальный брак и имеют на то свои причины. Однако это обстоятельство не должно давать церкви право вести с ними войну.

Психотерапевт и сексолог Лев Щеглов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что такими высказываниями священник взращивает ненависть в российском обществе.