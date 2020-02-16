Цымбалюк-Романовская решилась на публичное покаяние перед Джигарханяном

Москва, 16 февраля. Пианистка и экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с режиссером решилась на публичное покаяние перед ним и призналась, что он остается главным человеком в ее жизни.

«Дорогой Армен Борисович, мой любимый Джигочка! Пошел третий год с тех пор, как мы с тобой расстались. Я думаю, это даже не расставание, наверное, правильно будет сказать — потеряли друг друга. <...> Ты был и остаешься единственным главным человеком в моей жизни, моим единственным мужем, и, мне кажется, что это надолго», — сказала она в студии программы «Новые русские сенсации».

Бывшая жена прославленного режиссера заявила, что по-прежнему любит его и благодарит судьбу за их встречу. По ее словам, только с Джигарханяном она была по-настоящему счастлива.

Она также отметила, что все еще жалеет о расставании и считает, что замену режиссеру «найти будет невозможно».

«Я знаю что ты не любишь прощаться, но если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Я очень хотела бы быть рядом с тобой, и я уверена, что тебе было бы хорошо! Прости меня!» — высказалась бывшая любовь режиссера.

Экс-супруга поблагодарила артиста за годы совместной жизни, назвав их «прекрасными» и «удивительными».

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян были в браке на протяжении двух лет. Между супругами была большая разница в возрасте — пианистка младше режиссера на 40 лет. За годы семейной жизни режиссер сделал жену директором собственного театра, однако после ссоры обвинил ее в мошенничестве и покушении на свою жизнь. В 2017 году пара развелась со скандалом. После разрыва отношений актер тяжело болел и неоднократно попадал в больницу.