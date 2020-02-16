ФАН публикует маршрут поставок Турцией оружия террористам в Сирии

Турция передает террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» значительную часть боевой техники, переброшенной в Идлиб. Особое беспокойство, как отмечают источники, вызывают поставки боевикам зенитно-ракетных установок американского производства. О передаче террористам в Идлибе турецкого вооружения, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Анкара поставляет оружие джихадистам

О поставках Турцией вооружений и техники боевикам в Идлибе 12 февраля заявили в Минобороны РФ. Российские военные подчеркивали: действия Анкары, которая ввела в Идлиб большое количество собственных войск, усугубляют ситуацию и препятствуют эффективной борьбе с бандформированиями.

Военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что армия Турции передала боевикам большое количество комплектов своей формы.

«Под видом турецких военнослужащих в боевых действиях против правительственных войск участвуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористических группировок», — указал источник.

Ранее армия Турции, пытаясь предотвратить разгром «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1», группировка запрещена в РФ) ввела в Идлиб большое количество боевой техники и персонала. На сегодняшний день там дислоцированы более 70 танков, около 200 БМП и 80 единиц артиллерийский орудий.

Erdogan is backing his ultimatum against Assad with military buildup



Turkey has been continuously deploying tanks, armoured vehicles, howitzers, APCs and commandos to Idlib:



• At least 100 vehicles on Sunday

• At least 250 vehicles in the last few days pic.twitter.com/Piw6Vc13OG — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 7, 2020

Прямые доказательства

Сообщения о том, что техника, которую Турция поставляет подконтрольным группировкам в Идлибе, попадает в руки джихадистов, поступали и ранее. Однако теперь прямые доказательства поставок опубликовали сами боевики. Видеозаписи быстро распространились в социальных сетях.

The militia rats received #Turkish military equipment in #Idlib and announced they begin an attack on #SAA.



You lose, goatfckers. pic.twitter.com/LXCA5laiIS — Nadia Abid (@NadiaAbidd) February 10, 2020

Боевые машины турецкого производства были зафиксированы в непосредственной близости от линии фронта в центральном Идлибе, в районе Аль-Фуа.

Еще одно видео, на котором боевики собираются идти в атаку на турецкой бронетехнике, снял идлибский медиаактивист Ахмад Раххаль, сторонник джихадистов. В видео он прямо говорит, что техника была поставлена Турцией, и называет некоторые из группировок, которым она досталась: «Джейш аль-Ахрар» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

Впоследствии военные корреспонденты российского телеканал ANNA-News, работающие в Идлибе, опубликовали видеозаписи принадлежавшей террористам бронетехники, которая была уничтожена САА в ходе боев.

Горящая боевая машина пехоты ACV-15 боевиков запрещённой в России организации "Хейят Тахрир аш-Шам" на западе провинции Алеппо. pic.twitter.com/s06kYrEm7S — ANNA-News (@annanews_info) February 14, 2020

На видео — подбитая бронемашина пехоты ACV-15, основная БМП турецкой армии. От некоторых из них попадания сирийских снарядов оставили только обугленные обломки.

Горящая боевая машина пехоты ACV-15 боевиков запрещённой в России организации "Хейят Тахрир аш-Шам" на западе провинции Алеппо. pic.twitter.com/a4NPKMqab5 — ANNA-News (@annanews_info) February 14, 2020

Террористический «батальон ПВО»

За минувшую неделю в Идлибе и Алеппо были сбиты два вертолета Сирийской арабской армии — один к северо-западу от освобожденного недавно города Серакиб, а другой — на западе Алеппо, близ Кабтан аль-Джебель. В обоих случаях экипажи вертолетов погибли.

Медиаисточники террористов заявили о создании «батальон ПВО» в составе протурецкой коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Предположительно, это стало возможным после поставок комплексов ПЗРК террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» комплексов ПЗРК.

Напомним, ранее Турция настаивала на введении над Идлибом бесполетной зоны с целью сдержать действия САА. 14 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «сирийская авиация больше не сможет действовать так свободно, как раньше».

Джихадисты открыто говорят о поддержке Турции

Напомним, согласно сочинским соглашениям, Турция обязалась разоружить террористические бандформирования в Идлибе, создав демилитаризованную зону и обеспечив режим прекращения огня между подконтрольными группировками «умеренной оппозиции» и правительственными силами.

Это сделано не было — более того, в новом интервью главарь джихадистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» Мухаммед Абу Джулани подтвердил, что с попустительства Анкары протурецкие группировки действовали и продолжают действовать совместно с джихадистами, образовав «оперативную комнату» «Аль-Фатх аль-Мубин» (араб. «Явная победа»). Все это осуществлялось «под присмотром» турецких наблюдательных пунктов, которые мирно «сосуществовали» с террористическими группировками.

«Только за прошлый месяц мы предприняли более 30 военных операций, пытаясь разгромить основные правительственные силы, элитные формирования, действующие совместно с Россией», — заявил Джулани [речь идет о 25-й дивизии специального назначения САА бригадного-генерала Сухейля аль-Хасана, ранее известной как «Силы Тигра»].

Excerpted from this lovely Jolani interview about why Turkey and HTS, a terrorist organization Turkey has sworn to eradicate, have peacefully co-existed in Idlib for two years https://t.co/AEgteHok1r pic.twitter.com/0fs2LaSxOB — Lindsey Snell (@LindseySnell) February 15, 2020

Эрдоган все отрицает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда ему задали вопрос о передаче техники боевикам в Идлибе, поспешил перевести тему, сославшись на «отличный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. Серьезные обвинения в адрес Турции якобы стали для него полной неожиданностью.

«Кому верить? Три-четыре дня назад я поговорил с Путиным. Это был отличный разговор. На следующий день появились заявления [российской стороны] с серьезными обвинениями в адрес Турции. Ничего подобного в беседе с Путиным не было. Что с вами?» — возмутился Эрдоган в ходе интервью, которое дал во время возвращения из Пакистана.

Между тем ранее Эрдоган заявлял, что заставит Сирийскую арабскую армию покинуть Идлиб и отойти за границы зоны деэскалации, обозначенные еще в 2018 году.

Напомним, завтра в Москве пройдут переговоры по теме Идлиба с участием турецкой делегации. Ранее после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что все вопросы, касающиеся Идлиба, «были обсуждены в позитивном ключе». В дальнейшем, по его словам, может состояться новая встреча между Путиным и Эрдоганом.

Переговоры по Идлибу, которые прошли в Анкаре с участием военной делегации из РФ, оказались неудачными и никак не повлияли на позицию Турции, которая не намерена отказываться от поддержки террористов в Идлибе.

Анкара играет в опасные игры

Эрдоган «заигрался» в дружбу с террористами, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

«Анкара играет в опасные игры, пытаясь не допустить вытеснения боевиков из идлибской зоны деэскалации и не выполняет подписанные ранее соглашения», — заявил он в комментарии для Федерального агентства новостей.

Передача боевикам военной формы турецкой армии может привести к крупной провокации, предупредил Коротченко.

«Демонстрация (якобы турецких) трупов — а дальше для «защиты своих войск» вводится более серьезный контингент. Такая практика уже неоднократно была в мировой истории, и Турция вполне может ей воспользоваться», — отметил собеседник ФАН.

Предсказывать результаты завтрашних переговоров в Москве пока рано, считает Игорь Коротченко.

«По крайней мере, ожидаем, что Турция в этот раз проявит политический реализм и ответственность, — заявил он. — Завтрашний день покажет».

1 Организация запрещена на территории РФ.