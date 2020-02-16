Международный комитет сопроводит процесс ООН по Ливии

Мюнхен, 16 февраля. Международный комитет будет сопровождать процесс урегулирования ситуации в Ливии, проводимый ООН. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В Мюнхене в воскресенье состоялась первая встреча международного комитета по Ливии. Сформировать его решили на конференции, прошедшей 19 января в Берлине. Главным итогом встречи тогда стал призыв к прекращению огня в африканской стране и соблюдению оружейного эмбарго ООН третьими сторонами.

«Он (комитет. — Прим. ФАН) будет одновременно (с реализацией итогов берлинской конференции. — Прим. ФАН) поддерживать проводимый ООН внутриливийский процесс и сопровождать его. Это пообещали сегодня все участники», — сообщил Маас.

Журналистам Федерального агентства новостей (ФАН) ранее удалось выяснить, что Турция в обход оружейного эмбарго ООН поставляет так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, уличенному в связях с террористами, военную технику, боеприпасы и боевиков. Анкара перебрасывает в Триполи радикалов, которых завербовала в сирийской провинции Идлиб. Террористы получают около двух тысяч долларов каждый месяц за нахождение в рядах незаконных вооруженных банд, которые прикрывает глава ПНС Ливии Файез Саррадж.

Турецкие власти нарушают те обязательства, которые взяли на себя по итогам берлинской международной конференции.