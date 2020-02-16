Украинский журналист призвал «неандертальца» Зеленского отказаться от обмена пленными с РФ

Львов, 16 февраля. Украинский телеведущий Остап Дроздов назвал «головастиком и неандертальцем» президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал прекратить обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Ведущий львовского телеканала «НТА» Остап Дроздов заявил, что Зеленский использует «помпезные церемонии обмена» для собственного пиара. Он выразил уверенность, что Киев не должен осуществлять обмен удерживаемыми лицами, так как этот процесс не имеет смысла.

«Всякие головастики, которые хотят хорошо выглядеть в глазах народа, которые хотят встречать эти самолеты с пленными, хотят их обнимать, хотят на этом пиариться — им не понять, что иногда честнее будет остановить этот процесс», — заявил Дроздов.

Кроме того, телеведущий назвал «неандертальцем» Зеленского, который не в состоянии понять, что обмен пленными — это замкнутый круг, поэтому данный процесс будет продолжаться до бесконечности.

«Это замкнутый круг, с этим надо что-то делать, а для этого надо быть государственным деятелем, а не неандертальцем», — добавил Дроздов.

Стоит отметить, что Остап Дроздов не первый раз делает подобные оскорбительные высказывания в адрес Владимира Зеленского. Ранее он назвал действующего президента Украины «отрыжкой советской эпохи». Кроме того, Дроздов выразил уверенность, что Зеленский является «врагом украинского народа», которого необходимо «завалить».