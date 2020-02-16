В ООН признали, что оружейное эмбарго в Ливии превратилось в «шутку»

Мюнхен, 16 февраля. Оружейное эмбарго в отношении Ливии превратилось в шутку, чтобы это исправить необходимо взять процесс под строгий контроль, заявила заместитель спецпосланника ООН по этой стране Стефани Уильямс на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что поставки оружия в обход запрета происходят и по земле, и по морю, и по воздуху. При этом, как подчеркнула дипломат, в Ливии большое количество и передового оружия, а это ставит под угрозу мир и безопасность в регионе.

«Необходимо все это мониторить и сделать так, чтобы процесс был подотчетным», — подчеркнула Уильямс.

Напомним, в Ливии друг другу противостоят силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и так называемого Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. ПНС сотрудничает с террористами, покрывает банды, которые промышляют похищением людей. Узников они держат в тюрьмах и требуют выкуп. В мае минувшего года в одну из таких тюрем заточили российских социологов Фонда защиты национальных ценностей. Вот уже девять месяцев они находятся там без суда и следствия.

8 января президент РФ Владимир Путин призвал стороны конфликта соблюдать режим перемирия. Он начал действовать с полуночи 12 января. 13 января прошла межливийская встреча в Москве, а затем 19 января состоялась международная конференция по Ливии в Берлине. Участников конфликта вновь призвали к прекращению огня в Ливии. Другие страны подтвердили намерение не вмешиваться в конфликт, соблюдать эмбарго на поставку вооружений сторонам.

При этом Турция, декларируя миротворческие цели, продолжает поставлять в Ливию не только оружие, но и боевиков, которых вербует в сирийской провинции Идлиб. По мнению члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, Анкара пытается создать в Ливии террористическую инфраструктуру и превратить страну в свою колонию.