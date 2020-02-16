Военный эксперт предупредил о «сокрушительном ответе» Шойгу на действия Запада против РФ

Глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал Европу и США объединиться перед лицом «российской угрозы». Военный эксперт Михаил Александров рассказал, что в этом случае сможет противопоставить министр обороны России Сергей Шойгу.

На Мюнхенской конференции по безопасности польский министр иностранных дел не разделил мнение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что введенные против России санкции не принесли результатов и навредили самим европейцам. По словам Чапутовича, РФ представляет угрозу, и санкции надо сохранить, «пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права».

«Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, прежде всего — с США», — заявил глава МИД Польши.

По мнению ведущего военного эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, России будет только лучше, если Запад сохранит санкции против нее.

«Нам санкции не страшны. Чем меньше у нас отношений с Западом, тем лучше. Мы лучше переквалифицируемся на торговлю с Востоком, Латинской Америкой, Африкой — у нас во всем мире отличные перспективы. А что касается западного союза против России, так я хочу напомнить польскому министру, что он давно есть. Это НАТО. И наш министр обороны Сергей Шойгу знает, чем ему ответить», — сказал Александров в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам военного эксперта, в последние годы Россия много сделала для того, чтобы союз Европы и США против «российской угрозы» только говорил о своих намерениях противостоять ей, но не предпринимал конкретных действий, опасаясь «сокрушительного ответа».

«Мы наращиваем свою военную мощь, чтобы у Запала не оставалось иллюзий, что он может что-то сделать против России. Мы увеличиваем бюджет военно-промышленного комплекса, создаем в нем новые рабочие места. Все идет постепенно. Наше конкурентное преимущество — это силовой фактор. И мы готовы его по-максимуму использовать», — подчеркнул Александров.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции призвал перестать культивировать фантом «российской угрозы» и начать налаживать диалог по вопросам безопасности в Европе, руководствуясь «принципом равной неделимости безопасности». Принцип был зафиксирован в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года.

По словам Лаврова, в европейских делах остро ощущается кризис доверия.