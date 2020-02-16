Россиянка сбежала с детьми от мужа итальянца. ФАН-ТВ

Екатерина Малышева с двумя детьми прилетела в Москву из Италии. Несколько лет девушка была замужем за итальянцем, который часто ее избивал. У супругов были тяжелый бракоразводный процесс и битва за детей. Итальянские суды принимали сторону мужа.

Аэропорт Внуково. Екатерина с детьми Давидом и Арианной выходят из зоны таможенного контроля. Наконец-то все позади.

«Пока мужа не было, ночью собрала чемоданы, спустилаcь, и вот мы здесь», — рассказывает Екатерина Малышева.

Девушка буквально сбежала из итальянского плена. Супруг отобрал у нее документы и запрещал выходить из дома, неоднократно избивал.

«Сравнивая русскую свободу, русскую жизнь, и ту итальянскую тюрьму, в которой мы сидели, потому что муж называл меня «птицей в клетке», и говорил об этом дочери», — делится Екатерина.

С будущим мужем Екатерина познакомилась в Интернете в 2009 году. Все закрутилось как в красивом романе: свадьба и долгожданный переезд за границу.

Однако счастье длилось не долго, супруги решили развестись.

«Итальянские законы всегда на стороне итальянского гражданина, и не важно, что ты прожила в стране 8 лет. Четко русофобизм прослеживается, что «я тебя уничтожу», потому что здесь судебные разбирательства долго, то есть «ты сама оставишь детей и уедешь». Я просто не могла это больше выдерживать», — поясняет девушка.

Екатерина Малышева не раз просила о помощи, писала заявления в полицию, обращалась в общественные организации и консульство в Палермо. Последние помогли ей восстановить документы. Сейчас, прилетев в Москву, девушка планирует восстановить российское гражданство и найти работу.