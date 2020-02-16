Отиеву после скандала с Малаховым пригласили спеть на Рублевке

Москва, 16 февраля. Эстрадная певица Ирина Отиева после скандального эфира с Андреем Малаховым получила приглашение выступить на свадьбе на Рублевке.

Как пишет Kp.ru, после нашумевшего появления в телешоу показываться на экранах исполнительница не желает, но выступления на «заказниках» рассматривает.

На этой неделе Отиева получила заманчивое предложение — спеть в мае на свадьбе обеспеченных людей в небезызвестном элитном комплексе Барвиха Luxury Village, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Отмечается, что пока певица о своем решении организаторам не сообщила.

В случае ее согласия гонорар, который наверняка будет внушительным, станет достойным дополнением к пособию, получаемому артисткой от государства. Звезде 80-х выплачивается пенсия в размере 44 тысяч рублей.

В январе знаменитая джазовая и эстрадная певица оказалась в центре внимания после эфира ток-шоу ведущего Андрея Малахова. Сотрудники известного шоумена в процессе подготовки программы пришли домой к артистке и записали ее в бытовой обстановке на скрытую камеру, после чего показали видео в передаче. Зрители увидели запись, на которой певица без макияжа и в халате рассказывает о сложностях в своей жизни.

Отиева назвала проделанный трюк журналистов мерзким, подлым и гадким. Позднее она сказала, что из-за скандального шоу рассматривает переезд в другую страну.

«Они доведут меня до такой точки, что я уеду и никогда сюда не вернусь», — предупредила она.

Певица также заявила, что не вернется на российскую сцену, поскольку не видит, с кем могла бы там конкурировать.