Киев, 16 февраля. Украина должна смириться с тем, что Крым больше не является частью ее территории, и согласиться с Россией, иначе свой международный имидж она никак не улучшит. Об этом заявил эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There Everywhere Джулиан Стаббс.

Он обратил внимание, что Украину давно уже воспринимают как страну с большими проблемами. И только согласие с позицией России может изменить ситуацию, считает Стаббс.

«Бьюсь об заклад, вы никогда не измените взгляд России на Крым. Украине нужно смириться с ситуацией и прийти к соглашению с Кремлем по поводу полуострова, – посоветовал западный эксперт. — Это трудно принять, но, по моему мнению, такова реальность».

Напомним, в 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ.

Однако Киев новый статус Крыма так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала украинского президента Владимира Зеленского перестать заглядываться на Крым.