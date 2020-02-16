Кудрин заявил, что Счетная палата проверит, как в России помогают ВИЧ-больным

Москва, 16 февраля. Счетная палата проверит, какую помощь оказывали россиянам, больным ВИЧ, начиная с 2018 года, заявил председатель СП РФ Алексей Кудрин.

Проверочные мероприятия Кудрин анонсировал после фильма видеоблогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России.

«В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на YouTube-канале Дудя 11 февраля. За несколько дней фильм посмотрели более 9,7 миллиона человек, в том числе и некоторые депутаты Госдумы.

Так, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов пригласил видеоблогера на круглый стол о мерах по профилактике и лечению ВИЧ. Мероприятие пройдет 21 февраля в нижней палате российского парламента.