Участники мюнхенской встречи по Ливии призвали стороны к бессрочному прекращению огня

Мюнхен, 16 февраля. Участники международной встречи по Ливии сформировали комитет, который будет следить за реализацией решений, принятых в ходе берлинской конференции. Об этом говорится в заявлении, которое было принято по итогам встречи в Мюнхене.

«Участники встречи запустили международный комитет по Ливии в поддержку решений берлинской конференции», — говорится в документе.

Кроме того, участники встречи призвали стороны конфликта продолжить переговоры по введению бессрочного перемирия, а также приветствовали межливийский диалог который проходит в Женеве под эгидой ООН.

«Участники встречи призвали действующие в Ливии стороны поддерживать текущее перемирие огня и ускорить переговоры по достижению постоянного режима прекращения огня», — отмечается в документе.

Напомним, 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, которая стала продолжением переговоров, состоявшихся 13 января в Москве. Благодаря усилиям России в Ливии был введен в силу режим прекращения огня. При этом международная конференция в Берлине не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После переговоров в Москве командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил благодарность российскому лидеру за его усилия по урегулированию конфликта в Ливии. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести в российской столице очередной раунд переговоров по Ливии.