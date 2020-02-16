Гоген Солнцев заявил, что Харламов должен развестись с позорящей его Асмус

Выкладывая очередные фотографии в Instagram, актриса Кристина Асмус вряд ли думает, что подписчики будут ей напоминать про откровенные сцены из фильме «Текст» с ее участием. Однако так происходит каждый раз — будь то фото в купальнике на пляже или невинное кривляние. Шоумен Гоген Солнцев уверен, что репутацию Асмус уже не отмыть.

Вчера Кристина Асмус выложила в соцсеть серию фото в коротком черном платье, подписав их так: «Инстацаца-дрица-ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду». Речь идет о снимке, на котором девушка сидит на корточках, широко расставив ноги, высунув язык и закатив глаза, изображая то ли зомби, то ли девочку-подростка.

Одни подписчики оценили самоиронию актрисы, другие признали, что даже в таком виде она хороша, а третьи почему-то стали напоминать Асмус о скандальном фильме «Текст», в котором она снялась в откровенной постельной сцене с актером Иваном Янковским.

«Репутация не отмывается, и если ты *** (нецензурное слово, обозначающее женщину легкого поведения. — Прим. ФАН), то это приговор», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей шоумен Гоген Солнцев.

По его словам, «сейчас есть очень много всяких эскорт-услуг, хоть это и не официально, и многие пользуются этими нюансами».

«И если она смогла себя зарекомендовать как дама, которая может за деньги продавать свои телеса, этим надо срочно пользоваться, пока не обвисли ее последняя кожа и сиськи-прыщи. Ей надо выстраивать карьеру на том, с чего она начала, как бы это цинично не звучало», — заявил Солнцев.

При этом Солнцев не считает, что это какая-то особенность нынешних времени и нравов.

«Есть огромное количество порядочных людей с моральными принципами. Ни за какие деньги ради хайпа они не продадутся. А мы видели кино, видели позорные фотографии этой женщины, которые говорят о моральном разложении и вызывают только сочувствие. Ну чего мы там не видели? Другое дело, что мы напоказ это не выставляли. А то, что она это сделала, это ее всю жизнь будет преследовать. Через 30 лет, когда у нее уже будут внуки, Кристине будет стыдно и она не сможет подобрать слова, чтобы объяснить, зачем она это сделала», — уверен собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что категорически плохо относится к женщинам легкого поведения и без моральных принципов.