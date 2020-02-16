Переводчики Путина поделились секретами работы с президентом РФ

Москва, 16 февраля. Некоторые фразы президента Российской Федерации Владимира Путина можно считать невозможной для перевода игрой слов. Об этом рассказали переводчики российского лидера в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телевизионном канале «Россия 1».

Так, советник департамента лингвистического обеспечения дипломатического ведомства России Алексей Садыков привел в пример фразу, которая вызвала у него затруднение.

«Путин сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я только начинал, посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, 10 лет назад, мне это казалось очень сложным, да и сейчас сложно», — признался представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что российский лидер порой говорит непредвиденные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор. К примеру, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2017 году, глава государства в шутку сказал участникам мероприятия: «Вольно!».

По словам Садыкова, это был абсолютно «неожиданный момент», никто его не мог спрогнозировать. Он отметил, что фактически за доли секунды ему в голову пришел необходимый вариант.

«Это вот именно переводческая догадка, поскольку тогда я не помнил этот термин», — поделился переводчик секретами работы с президентом РФ.

Третий секретарь департамента министерства Наталья Красавина рассказала, что произнесенную Путиным фразу «Донбасс порожняк не гонит» в течение долгого времени обсуждали в экспертном сообществе. В результате ее перевели как «Донбасс ерунды не говорит».