МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

Мюнхен, 16 февраля. Россия является угрозой для Евросоюза и ряда входящих в него государств. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком — Россией​​​. Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран-членов ЕС — странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии», — сказал он.

По словам министра, РФ «доказала, что использует силу», преследуя свои национальные интересы.

Западные политики, представители прибалтийских стран и Польши нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале. Антироссийскую тему регулярно эксплуатируют и местные СМИ.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев отмечал, что подобное нагнетание не может не отражаться на настроении жителей этих стран. Он с сожалением говорил, что многие поляки действительно стали считать РФ потенциальным агрессором.

При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не станет нападать на какую-либо из стран НАТО, и, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в альянсе об этом прекрасно знают.