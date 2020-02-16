Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»

Лос-Анджелес, 16 февраля. Известная американская певица Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на церемонии вручения премии «Оскар» неприязнью к этому мероприятию.

Уже 92-я по счету церемония состоялась в Лос-Анджелесе, в театре «Долби» 9 февраля. Айлиш ее брат Финнеас исполнили на сцене хит Yesterday группы The Beatles. Композицию они посвятили ушедшим из жизни работникам киноиндустрии.

Одним выступление артистки понравилось, другие же раскритиковали его. Сама Айлиш призналась, что ей на протяжении всей церемонии было плохо.

«Меня тошнило. Поэтому я провалила выступление. Это было ужасно! На этой церемонии были «не мои люди», понимаете, о чем я?» — заявила исполнительница.

Она отметила, что участие в «Грэмми» не принесло ей таких неприятных эмоций. В зале тогда были знакомые певице исполнители.

Отметим, что Айлиш завоевала музыкальную премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях. Например, статуэтку за лучшую песню и лучшую запись принесла ей композиция Bad Guy. Таким образом, она стала первым музыкантом за последние 39 лет, собравшим все четыре статуэтки за один вечер. Ранее это удалось только Кристоферу Кроссу в 1981 году.