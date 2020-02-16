ПНС Ливии призналось в вербовке террористов из Сирии

Триполи, 16 февраля. Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призналось в сотрудничестве с сирийскими террористами. Член президентского совета ПНС Ахмад Майтыг оправдал это тем, что решение о привлечении боевиков было принято из-за сложной ситуации, в которой оказалось триполитанские «правительство». Подробности сообщает издание The Washington Times.

По его словам, лидер ПНС Файез Саррадж, понимая, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром одерживают одну победу за другой, обратился к иностранным государствам, попросив поддержки. Соответствующий запрос был направлен и в США, однако Вашингтон предпочел не помогать преступному руководству Сарраджа.

Активную помощь режиму Сарраджа, вопреки своим обещаниям, оказывает Турция. Именно Анкара нашла способ пополнить ряды бойцов, сражающихся на стороне ПНС — с этой целью в сирийском Идлибе вербуются боевики «Аль-Каиды»1 и «ИГИЛ»1 (обе группировки признаны террористическими и запрещены на территории РФ). В дальнейшем, как было установлено, террористы воздушными и морскими путями доставляются в Ливию.

Майтыг попытался оправдаться за то, что ПНС взаимодействует с экстремистскими бандформированиями. По его словам, Триполи фактически остался в безвыходной ситуации, увидев, что Соединенные Штаты не собираются им помогать. Завербованные Турцией сирийские боевики, как он подчеркнул, стали последней надеждой Сарраджа удержать власть. Говоря о взаимодействии с радикалами, член президентского совета ПНС заявил, что в триполитанском «правительстве» не стали придавать значения тому, с какой стороны поступает помощь.

«Когда вы тонете в воде, и кто-то протягивает вам спасательный жилет, что вы будете делать: посмотрите на того, кто его протягивает или возьмете его?» — вопросительно отметил он.

Несмотря на все попытки режима Файеза Сарраджа добиться содействия от США, предлагая им солидные дивиденды с продажи ливийской нефти, американцы ответили отказом, не вмешиваясь во внутриливийский конфликт на стороне ПНС, привлекающего на свою сторону террористов.

Не помогла и масштабная информационная кампания по раскручиванию фейков о присутствии в Ливии российской ЧВК «Вагнера», активное участие в которой приняла Турция. Таким образом лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган пытается оправдать свое открытое вмешательство в дела Ливии, выражающиеся в поставках вооружений и переброске наемников и своих военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.