В РПЦ посоветовали незамужним россиянкам искать супругов в Африке

Москва, 16 февраля. В Русской православной церкви (РПЦ) не рекомендуют гражданкам РФ выходить замуж за мусульман, иеговистов, коммунистов и атеистов. Тем женщинам, у которых не получилось найти мужа в стране, председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал ехать в Африку.

По его словам, на африканском континенте живет много христиан, а РПЦ хорошо относится к бракам с представителями других христианских конфессий.

«Если человек христианин — ну, допустим, католик или лютеранин. Ну, на самый худой конец — баптист, но не дальше», — предупредил Смирнов.

Выходить замуж за иноверцев и атеистов, по мнению священника, ни в коем случае нельзя. Такие браки церковь не сможет одобрить и благословить, сообщает «Интерфакс».

«Как можно строить церковь с мусульманином, с иеговистом, с коммунистом, с атеистом?» — резюмировал протоиерей.

Ранее протоиерей назвал гражданских жен в России «бесплатными проститутками». Он заявил, что гражданские жены — это всего лишь временная утеха. Он выразил мнение, что российские женщины до конца не понимают, что такое брак. Кроме того, священнослужитель указал на тот факт, что в стране замужних женщин намного больше, чем женатых мужчин, что, по его мнению, связано с предпочтением мужчин жить в гражданском браке.