Националист из Всеукраинского объединения «Свобода» Игорь Мирошниченко не знает, живут ли в Крыму украинцы. В беседе с бывшим политическим заключенным Дмитрием Васильцом «свободовец» долго увиливал от прямого вопроса оппонента. В итоге он заявил, что из-за «оккупации» нельзя однозначно утверждать, остались ли на полуострове граждане Украины.

Спорили Василец и Мирошниченко о подаче воды в Крым. Киев перекрыл Северо-Крымский канал после воссоединения полуострова с РФ. Как следствие, экологии полуострова был нанесен серьезный ущерб. Пострадала и Херсонская область, где началось подтопление почв.

Сегодня вопрос о возобновлении поставок воды широко обсуждается на Украине на самом высоком уровне. Команда Зеленского колеблется. Глава «Слуги народа» Давид Арахамия поначалу хотел дать воду в обмен на уступки Москвы по Донбассу. Дальнейшие события развивались по уже ставшему классическим сценарию: «патриоты» взбунтовались, Арахамия «дал заднюю».

В бюджетном комитете Рады задумали подавать воду на коммерческой основе.

«Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», — сказал глава комитета Юрий Аристов.

В итоге профильный комитет Рады отклонил инициативу о возобновлении поставок воды, о чем радостно возвестил депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, один из ближайших соратников бывшего главы Украины Петра Порошенко.

К сожалению, политика нового украинского президента в отношении Крыма все больше походит на политику его предшественника. Подобно Порошенко, Зеленский не признает волеизъявление крымчан и генерирует фантастические планы о том, как «вернуть» полуостров. Свежий «креатив» — «город-сад» на границе с Крымом.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — мечтает Владимир Александрович.

Сад пока только в проекте, но крымчане уже неоднократно могли убедиться, как относятся к ним киевские власти и подконтрольный им «патриотический актив». Водная, экономическая и энергетическая блокады лучше всяких слов и воображаемых садов показали это отношение. Недавно «ноток добра» добавил харьковский судья Мамалуй в письме севастопольскому коллеге.

«От себя — обещаю: когда мы будем освобождать полуостров, я лично приду за тобой! Приду — и повешу тебя за ноги на Приморском бульваре», — написал служитель украинской Фемиды.

Ясно дело, жители Крыма только об этом и мечтают, чтобы кто-то их повесил. Неудивительно, что даже сад Зеленского их не вдохновил.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина посоветовала Владимиру Александровичу сосредоточиться на внутриукраинских вопросах.

«За последние пять лет на полуострове современных социальных объектов построено предостаточно. Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине», — сказала Гридина.

Тем временем свое мнение о поставках воды в Крым высказали простые киевляне. Мнения, как водится, самые разные. Многие жители украинской столицы высказались категорически против поставок воды в Крым, потому что «там другое государство». Участник опроса Анатолий хочет дать крымчанам воду для «возвращения» полуострова в состав Украины. Идея подачи воды на коммерческой основе тоже нашла поддержку.

Но большинство участников опроса высказалось за скорейшее возобновление водоснабжения. Николай Петрович посоветовал народным депутатам «прекратить дурь», которая льется из Верховной рады. Он убежден, что воду обязательно нужно давать.

«Я никогда не мог подумать, что мы будем стрелять в кого-то украиноязычного или русскоязычного. И мы дураки ведемся», — цитирует военнослужащего «Страна».

Респондент Надежда Николаевна призналась, что не очень разбирается в политике, но желает крымчанам добра.

«Они же всегда были наши. Мы же всегда к ним ездили отдыхать. Там же тоже люди, нужно быть дружными», — сказала женщина.

Референдум о статусе Крыма состоялся весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Подавляющее большинство жителей полуострова (96,57%) высказалось за воссоединение с Россией. На референдуме была зафиксирована чрезвычайно высокая явка — более 84%. Украинские власти не признают результаты волеизъявления и считают полуостров своей «оккупированной» территорией.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с нормами международного права. А президент РФ Владимир Путин указывал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.