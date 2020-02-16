Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Симферополь, 16 февраля. Трое оставшихся членов задержанного российскими пограничниками в Азовском море украинского экипажа признали факт незаконного вылова рыбы. Об этом свидетельствуют видеозаписи допросов, распространенных пресс-службой Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

«Мы вышли на ловлю калкана. Да [признаю факт незаконной добычи рыбы]», — сказал один из задержанных, двое других его слова подтвердили.

Кроме того, двое рыбаков сообщили, что не знают о том, как ведется контроль промысла водных ресурсов соответствующими органами Украины.

Все задержанные заявили, что не имеют претензий к российским пограничникам и отметили, что никакого давления на них не оказывалось.

Омбудсмен по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк сообщила ТАСС, что ей жалоб от задержанных украинцев не поступало.

Маломерное украинское судно было задержано пограничным нарядом РФ в Азовском море 15 февраля. Его экипаж не выполнил законное требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Проверка показала, что моряки не имели при себе удостоверяющих личности документов и разрешений на добычу рыбы. Более того, на судне был зафиксирован улов 290 экземпляров камбалы-калкан, добытой донными ставными сетями — незаконным орудием лова.

Первым в браконьерстве признался капитан задержанного экипажа.