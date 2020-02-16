Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

468
0 Оставить комментарий

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

Москва, 16 февраля. Российская эстрадная певица Валерия восхитила фанатов своим новым сексуальным образом.

Певица опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в экстра-коротком платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. Певица утверждает, что снимок не подвергался цифровой обработке или изменениям.

«Делаю это еще до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно «сырое», без малейшей ретуши», — отмечает Валерия.

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

Новый образ певицы вызвал восхищение со стороны поклонников. Подписчики Валерии, оставили большое количество восторженных комментариев, отметив стройные ноги и тонкую талию 51-летней певицы.

«Валерия и без ретуши хороша», — пишет sysoevat514.

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

 

«Валерия, вы как всегда на высоте, нежная и прекрасная, вы идеал», — отмечает kseniaparkina.

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

«Шикарная! Вечно молодая», — пишет irina__blinova.

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

«Ты великолепна», — отмечает vika_1017.

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

«Отличный кадр! Лерочка как всегда на высоте! Фигурка Бомба!» — восхищается liubovefremova20.

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

«Красивая, в отличной форме», — отмечает nadezhdaa2550.

Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

Стоит отметить, что Валерия активно занимается физкультурой и делится с подписчиками упражнениями, которые можно повторить дома, а также дает советы по правильному питанию. По словам артистки, чтобы не набирать лишний вес необходимо отказаться от мучных и сладких изделий. Кроме того, певица рекомендует не употреблять алкоголь и кофе.

Новости партнеров

Новости партнеров