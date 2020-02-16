Валерия удивила фанатов новым сексуальным образом

Москва, 16 февраля. Российская эстрадная певица Валерия восхитила фанатов своим новым сексуальным образом.

Певица опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в экстра-коротком платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. Певица утверждает, что снимок не подвергался цифровой обработке или изменениям.

«Делаю это еще до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно «сырое», без малейшей ретуши», — отмечает Валерия.

Новый образ певицы вызвал восхищение со стороны поклонников. Подписчики Валерии, оставили большое количество восторженных комментариев, отметив стройные ноги и тонкую талию 51-летней певицы.

«Валерия и без ретуши хороша», — пишет sysoevat514.

«Валерия, вы как всегда на высоте, нежная и прекрасная, вы идеал», — отмечает kseniaparkina.

«Шикарная! Вечно молодая», — пишет irina__blinova.

«Ты великолепна», — отмечает vika_1017.

«Отличный кадр! Лерочка как всегда на высоте! Фигурка Бомба!» — восхищается liubovefremova20.

«Красивая, в отличной форме», — отмечает nadezhdaa2550.

Стоит отметить, что Валерия активно занимается физкультурой и делится с подписчиками упражнениями, которые можно повторить дома, а также дает советы по правильному питанию. По словам артистки, чтобы не набирать лишний вес необходимо отказаться от мучных и сладких изделий. Кроме того, певица рекомендует не употреблять алкоголь и кофе.