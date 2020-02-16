Дочь экс-главы нацразведки США арестована за убийство друга

Вашингтон, 16 февраля. Дочь бывшего высокопоставленного дипломата и экс-директора национальной разведки США Джона Негропонте София арестована по обвинению в убийстве. Об этом сообщила полиция округа Монтгомери.

По предварительной версии, в минувший четверг Негропонте поссорилась с 24-летним другом Юсефом Расмуссеном и напала на него с ножом. От полученных ранений он скончался.

Знакомый пары сообщил, что молодые люди выпили, смотря телевизор, а затем разругались и стали драться. Именно он позвал на помощь, когда увидел, чем закончилась потасовка.

«27-летняя София Негропонте арестована на месте происшествия по обвинению в убийстве первой степени», — уточнили стражи порядка.

Супруга бывшего дипломата Диана Негропонте подтвердила, что арестована именно их дочь. Софию, как и еще четверых детей, пара усыновила.

«Мы очень любим ее», — подчеркнула женщина.

Отец арестованной девушки ранее занимал пост американского посла в Ираке, Мексике и Гондурасе. С 2005 по 2007 год он работал в должности главы нацразведки, а впоследствии был назначен на пост заместителя государственного секретаря США.

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь в центре американского города Сиэтл (штат Вашингтон) и поспешил скрыться с места преступления. Один человек погиб от полученных ранений, пятеро пострадали, их госпитализировали.