Москва, 16 февраля. Американские власти пытаются сорвать процесс укрепления экономического влияния России в Европе, а также лишить ее лидерства в вопросе поставки газа. Об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Морозов напомнил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы в будущем поставлять свой сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок, который, как ожидается, будут добывать сланцевым способом.

«Однако пока что у США нет ни достаточного количества терминалов, ни достаточного количества танкеров. Европа заинтересована в поставках именно российского топлива, ведь их экономический спад связан как раз с недостатком дешевых энергетических ресурсов», — обратил внимание сенатор.

Впрочем, уверен Морозов, европейские страны будут добиваться удовлетворения своих интересов. К тому же настойчивая антироссийская политика Белого дома европейцам надоела, пишет Nation News.

По мнению Морозова, в скором времени следует ожидать охлаждения взаимоотношений между Америкой и Европой. Он также отметил, что у американцев не получится переубедить европейцев в безнадежности российского проекта.

Ранее глава Министерства энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет собственными силами завершить строительство газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, в декабре прошлого года глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Американцы потребовали от компании, задействованных в строительстве, незамедлительно прекратить работу.

В последнее время все больше европейских стран выступают за отмену антироссийских рестрикций. Антироссийские ограничения не произвели эффекта, а европейские предприниматели продолжают терять колоссальную прибыль из-за российских контрсанкций.